Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно хвалилася розкішними розвагами на Мальдівах разом з сім'єю, змогла вразити видом на виступі.

Артистка провела не так давно насичену відпустку разом з сім'єю на Мальдівах, а по поверненню з відпочинку відразу поспішила дати кілька виступів. На вечорі прем'єр з Осадчою Полякова вирішила блиснути фігурою.

Причому зробила це Полякова не так, як зазвичай звикла - у відкритій сукні з мінімальною довгою і безліччю вирізів. Цього разу Полякова вибрала розкішне вбрання Максі-довжини, повністю вишите паєтками.

Чорний колір ідеально контрастував з білими хвилястими локонами Полякової, а сміливий виріз на стегні показав, наскільки струнка у знаменитості фігура.

Нагадаємо, під вечір у вівторок, 23 листопада, в Києві пішов перший сніг. Цьому зраділи багато жителів столиці, які тут же почали ділитися в соцмережах відповідними кадрами і радіти наближенню зими.

Серед таких людей виявилася і Полякова. На новому відео вона показала свою вечірню прогулянку. Судячи з кадрів, вона насолоджувалася зимовою казкою в парку. Співачка в довгому чорному пальто прогулювалася під снігопадом з парасолькою в руках.

Нагадавши, між Поляковою і Єфросиніною запідозрили роман, з'явився "доказ".

Як повідомляла Politeka, Полякова зі своєю "дорослою дівчинкою" дала спеку в прямому ефірі, з'явилося відео.

Також Politeka писала, що Полякова в тугому вбранні з вирізом затьмарила скромницю Єфросиніну в "Леопарді".