Після того, як головна героїня шоу «Холостячка» Злата Огневич познайомилася з сім'ями всіх, що залишилися в проекті чотирьох учасників, глядачі впевнено назвали майбутнього переможця.

Як повідомляє Politeka.net, про це пишуть в коментарях в офіційному акаунті проекту в Instagram.

Глядачі пишуть, що були вражені знайомством Злати з рідними Максима Тарапати, і впевнені, що саме його обере «Холостячка».

"Тільки Макс. Пора завершувати шоу і не мучити закоханих», «дуже вразило знайомство з рідними Максима. Особливо, про те, як сестра запитала про колишню дівчину Макса. Відразу видно, що питання було проговорене заздалегідь», «звичайно 2. Макс більше підходить Златі", "2 для холостяки кращий варіант", - пишуть в коментарях.

Сама Максим після знайомства розповідав, що співачку дуже добре прийняли і в якийсь момент він навіть подумав, що рідні сумніваються, чи гідний він "Холостячки".

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