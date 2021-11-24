Відома співачка і актриса Леді Гага, яка знялася у фільмі "Будинок Гуччі", вразила красою на загальному плакаті, де зібралися всі зірки картини.

Як передає Politeka.net, днями в кінотеатрах відбудеться прем'єра довгоочікуваного фільму з культовими акторами в головних ролях. "Будинок Гуччі" зібрав воістину сильну компанію. У фільмі крім Леді Гаги знялися також Аль Пачіно, Сальма Хайек, Джаред Лето і Адам Драйвер.

На фото з акторами Леді Гага задерла сукню, продемонструвавши розкішні ніжки. Сальма Хайек на її тлі просто загубилася.

"З Днем Подяки від Guccis. #HouseOfGucci вже йде в кінотеатрах США", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Краще за всіх", "Зберігайте сяйво", "Будинок Gucci такий хороший! Я люблю його так сильно", "Неймовірний акторський склад", "Ви кращі", "яка дивовижна", "чекаю не дочекаюся прем'єри", "це буде неймовірно", - пишуть користувачі Мережі.

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