Колишня наречена Володимира Кличка, з якою боксер був у відносинах близько 9 років, актриса Хайден Панеттьєрі, розповіла про свою приємну подорож в компанії близьких.

Актриса почала будувати кар'єру ще в 90-х, пише Politeka.net. Домогтися великого успіху зірці не вдалося, хоча вона і була відзначена премією «Золотий глобус» за кращу жіночу роль другого плану в серіалі «Нешвілл».

Хайден Панеттьєрі недавно стала активніше вести свій Інстаграм, в якому показує кадри з особистого життя. Так, на одному з нових фото колишня кохана Кличка розповіла, що летить на Таїті разом з близькими.

Публікація швидко зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Приємно подвійно бачити твою посмішку за останні кілька днів ❤️", "Люблю тебе, прекрасна", " як і повинна королева!!", "Бажаю добре провести там час ... і сонцезахисний крем! 🥵🥵❤️❤️❤️", "З Днем подяки тебе і твою дочку", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Володимир Кличко зробив пропозицію Хайден Панеттьєрі в жовтні 2013 року, але весілля відклали через народження дочки Кайї-Євдокії, а потім і зовсім скасували.

У вересні цього року Володимир Кличко в програмі Зірковий шлях розповів, що дочка живе з його мамою, а сам він працює викладачем у швейцарському університеті та Гарварді.

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