Відомий український хореограф Дмитро Дікусар, який бере участь у шоу "Танці з зірками" з чемпіонкою Ольгою Харлан розповів про трюк, який він виконав на паркеті проекту.

Як пише Politeka.net, про це Н написав на совій сторінці в Instagram і показав ефектні кадри.

"Це трюк зі шпагатом останній раз я робив 20 років тому. Тоді мені було 16. Наступного разу планую повторити ще через 20", - написав Дікусар.

Відзначимо, Дмитро Дікусар захопив не тільки шанувальників, але і українських зірок.

"Діма, як Чорний лебідь! Розкішні!» ,- написала актриса Ольга Сумська.

"Діма ❤", - такий коментар залишила екс-солістка "НеАнгелів" Слава Камінська.

"Бог танцю і розтяжки», - написала психолог Наталія Холоденко, яка брала участь у першому сезоні «Маски».

"Діма, ну вийшло ж відмінно🔥 🔥 🔥 вважаю, потрібно частіше практикувати. І не тільки шпагат", - написала блогер Дороті.

Раніше Politeka писала, що Ольга Харлан за крок від перемоги на" Танцях з зірками "поділилася одкровенням про Дікусара:" ми з Дімою...".

Нагадаємо, що суддя "Танців з зірками" Влад Яма розговорився, хто назавжди змінив його життя: "спасибі...".

A ще Politeka повідомляла, що Кухар в рожевому пір'ї несподівано заспівала і кинулася в обійми ями: "Образ змушує".