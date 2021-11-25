Відомий український хореограф Дмитро Дікусар, який бере участь у шоу "Танці з зірками" з чемпіонкою Ольгою Харлан розповів про трюк, який він виконав на паркеті проекту.
Як пише Politeka.net, про це Н написав на совій сторінці в Instagram і показав ефектні кадри.
"Це трюк зі шпагатом останній раз я робив 20 років тому. Тоді мені було 16. Наступного разу планую повторити ще через 20", - написав Дікусар.
Відзначимо, Дмитро Дікусар захопив не тільки шанувальників, але і українських зірок.
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