Український співак Віктор Павлік втрутився в конфлікт між своєю колишньою і нинішньою дружиною, заявивши, що хоче поставити в ньому крапку.

Як відомо, минулі стосунки 55-річного артиста закінчилися гучним скандалом. Він пішов від своєї колишньої дружини Лариси Созаєвої до 27-річної Катерини Репяхової, з якою одружився в минулому році. При цьому з'ясувалося, що їхні стосунки з молодою дівчиною почалися, коли співак ще був у шлюбі, а їх з Лорою син Павло боровся з раком.

Після відходу чоловіка і смерті сина Созаєва кілька разів виступала з публічною критикою на адресу Павліка і його нової дружини. Нещодавно вона навіть заявляла, що через них її можуть виселити з нинішньої квартири. Репяхова активно відповідає на ці претензії в своєму блозі, проте сам Павлік до цього волів відмовчуватися.

Однак, в новому пості він вирішив висловити все, що думає про цей конфлікт. Він підкреслив, що довго мовчав так як сильно поважає колишню дружину. Павлік також запевнив, що завжди її підтримував, іноді навіть наперекір нинішній дружині.

"Так буває... наші дороги розійшлися. Я пішов! І я хотів цього! І я не шкодую ні про що. Катя мені подарувала друге життя!", - заявив співак.

У своєму пості він пообіцяв віддати колишній дружині все, аби припинити конфлікт.

"Я тобі Лора віддам все, що у мене є. Мені нічого не потрібно, головне, будь щаслива! Дуже тебе прошу! Просто будь щаслива. І далі я тобі нічого не винен", - підсумував Павлік.

Нагадаємо, Репяхова показала, як 55-річний Віктор Павлік підтримує її у важку хвилину.

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