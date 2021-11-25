Відома українська співачка, дружина Потапа Настя Каменських зачарувала новими кадрами, зробленими на сходах - артистка вміє виглядати чудово в будь-якому місці.

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото, на якому вона постала в стильному плащі. Настя Каменських вразила томним видом, розташувавшись на перилах. У коментарях артистці залишили масу приємних і теплих слів.

"Анастасія! Ви дуже крута особистість, а для багатьох приклад для наслідування", "Яка кішечка", "Красуня", "Ну занадто красива, ну як так можна", "Який спокусливий кудряш, і як же ви добре на фотці вийшли! Ще не здивуюся, що це був перший дубль", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що на фото у Каменських була крута укладка, яка підкреслила її елегантний образ. Макіяж зробив співачку ще прекрасніше, ніж вона є насправді. Додамо, що на фото Настя виглядала значно молодшою за свої роки.

Нагадаємо, що Каменських здивувала зізнанням і розповіла, хто їм з Потапом готує: "по дві страви...".

Як повідомляла Politeka, Каменських після душу показала, якою буває вранці:"я особисто за салатовий".

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