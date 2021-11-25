Популярна українська співачка Джамала, яка брала участь в останньому сезоні шоу «Танці з зірками», несподівано засвітилася на місці відомої телеведучої Каті Осадчої.

Як пише Politeka.net, в Instagram програми "Світське життя" з'явилися фотографії з прем'єри фільму "Будинок Гуччі". На фото Джамала в ефектній сукні красувалася поруч з не менш ефектною Надею Дорофєєвою. Дівчата виглядали чудово, буквально влаштувавши модну битву на червоній доріжці.

"Світська репортерка цього тижня - народна артистка України @jamalajaaa. Разом ходили на прем'єру стрічки "Будинок Гуччі" і допитували всіх зіркових колег", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях зіркам залишили масу приємних слів.

"Джамала така красива", "Неперевершена Джамала", "Дві красуні", "Надя вміє виглядати круто в будь-якому вбранні", "Які красиві", "Джа впорається з будь-якою роллю", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Катя Осадча полетіла у відрядження за кордон, а її місце на світському заході зайняла Джамала, яка брала інтерв'ю в українських зірок.

Нагадаємо, що Дорофєєва похвалилася осіннім образом:"з темним волоссям схожа на...".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва зачарувала виглядом з гулькою на голові:"а це я така".

Також Politeka писала, що Дорофєєва заговорила про свої гонорари: "розумію, чому так мало...".