Відомий американський репер Каньє Уест має намір зробити все можливе для того, щоб повернути сім'ю – про свій намір артист заявив під час заходу на честь Дня подяки.

Як пише Politeka.net, 44-річний Каньє Вест визнав, що робив помилки в їх з Кім Кардашьян шлюбі. Однак він серйозно налаштований знову зійтися з дружиною. За словами репера, він робив неприйнятні речі, але він хоче спокутувати свої помилки.

"Коли Бог возз'єднає Кім'є, це вплине на мільйони сімей. Вони побачать, що можуть пройти через всі труднощі", - заявив Каньє Уест під час благодійного вечора.

У планах репера переїхати ближче до сім'ї, щоб проводити з ними більше часу.

Проте, Кім Кардашьян, схоже, не поділяє бажання чоловіка. Відомо, що зірка зустрічається з коміком Пітом Девідсоном. При цьому в американських ЗМІ пишуть про те, що роман Кардашьян може бути всього лише піар-ходом.

Відзначимо, що зоряна пара розлучилася після гучних і образливих заяв репера на адресу дружини.

Як відомо, Каньє Вест та Кім Кардаш'ян одружилися у 2014 році, хоча разом вони були з 2012 року. Модель народила реперу двох дітей, ще двох дітей парі народила сурогатна мати. Після того, як артист прийняв рішення балотуватися у президенти США, у подружжя почалися проблеми. Крім цього стало відомо, що чоловік страждає від біполярного розладу, про який довгий час мовчала Кім. Після того, як зірки розійшлися, обом із них приписували романи з іншими знаменитостями.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в купальнику на ниточках зачарувала формами: «Богиня краси».

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в дуже тісній сукні порівняли з персонажем "сімейки Адамс".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в купальнику побешкетувала в джакузі:"Дорвалася".