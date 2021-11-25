Відомий американський репер Каньє Уест має намір зробити все можливе для того, щоб повернути сім'ю – про свій намір артист заявив під час заходу на честь Дня подяки.
Як пише Politeka.net, 44-річний Каньє Вест визнав, що робив помилки в їх з Кім Кардашьян шлюбі. Однак він серйозно налаштований знову зійтися з дружиною. За словами репера, він робив неприйнятні речі, але він хоче спокутувати свої помилки.
"Коли Бог возз'єднає Кім'є, це вплине на мільйони сімей. Вони побачать, що можуть пройти через всі труднощі", - заявив Каньє Уест під час благодійного вечора.
У планах репера переїхати ближче до сім'ї, щоб проводити з ними більше часу.
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Проте, Кім Кардашьян, схоже, не поділяє бажання чоловіка. Відомо, що зірка зустрічається з коміком Пітом Девідсоном. При цьому в американських ЗМІ пишуть про те, що роман Кардашьян може бути всього лише піар-ходом.
Відзначимо, що зоряна пара розлучилася після гучних і образливих заяв репера на адресу дружини.
Як відомо, Каньє Вест та Кім Кардаш'ян одружилися у 2014 році, хоча разом вони були з 2012 року. Модель народила реперу двох дітей, ще двох дітей парі народила сурогатна мати. Після того, як артист прийняв рішення балотуватися у президенти США, у подружжя почалися проблеми. Крім цього стало відомо, що чоловік страждає від біполярного розладу, про який довгий час мовчала Кім. Після того, як зірки розійшлися, обом із них приписували романи з іншими знаменитостями.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян в купальнику на ниточках зачарувала формами: «Богиня краси».
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в дуже тісній сукні порівняли з персонажем "сімейки Адамс".
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в купальнику побешкетувала в джакузі:"Дорвалася".