Син актриси Анастасії Заворотнюк, яка три роки бореться з раком, Майкл Стрюков, схоже, зібрався узаконити стосунки зі своєю коханою.

21-річний юнак, який робить музичну кар'єру, презентував в Instagram свій перший сингл, повідомивши в підписі, кому вдячний за допомогу, передає Politeka.net.

Зокрема, син зірки "Моєї прекрасної няні" подякував своїй дівчині-художниці Софії, яка намалювала обкладинку до синглу. Хлопець вже називає її своєю дружиною.

"Окрему подяку хочу висловити всім тим, хто підтримали сея неабияку авантюру😆 а саме: моїй дружині, поки тільки цивільній, але це поки) і одночасно художниці даної обкладинки", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що в коментарях відгукнулася майбутня невістка Заворотнюк. Дівчина, у свою чергу, подякувала Стрюкову за те, що "більше не боїться".

"Хто сам не здасться, той непереможний". Спасибі, що слідуєш цьому сам, ще й не даєш здатися іншим. Спасибі, що пишеш музику, під яку і сміятися, і плакати, але - не здатися. Дякую, що більше не боюся. І далі - більше, мій милий!🖤 🖤 🖤", - зазначено в коментарі.

У дівчини небагато фото в Instagram, в основному її малюнків.

Користувачі кинулися вітати сина Заворотнюк - тільки от незрозуміло, з виходом синглу або з весіллям?

"Ти просто крутий😍 Здоров'я твоїй родині, і удачі в музичній кар'єрі🔥"

"Вітаю!!!!))))"

"мені дуже сподобалися вибух мозку🔥 круто жваво🔥 удачі! А на вірші музику пишеш? Просувайся далі, дуже цікаво🙏😉🔥"