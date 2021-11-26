Відома українська актриса, колишня "холостячка" і суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина приміряла жаркий образ на відпочинку.

Як пише Politeka.net, знаменитість розбурхала новими кадрами в своєму Instagram. Зараз Ксенія знаходиться в ОАЕ, де насолоджується відпочинком в розкішних умовах. Зірка раніше вже ділилася фотографіями в спокусливому образі, зробленими під час поїздки, а тепер вирішила продовжити в тому ж стилі.

На нових знімках Мішина позувала ввечері на тлі білих колон. Зірка була одягнена в незвичайну чорну сукню з великими вирізами на грудях і животі, через які наряд виглядав як роздільна спідниця, ліфчик і болеро.

У такому вигляді Мішина ефектно демонструвала фігуру в млосних позах.

"Творимо на заході", - підписала кадри актриса.

Її шанувальники прийшли в захват від побаченого.

"Ти найкраща", "Плачу, від того що не моя", "краща холостячка!", "Ви шикарна, але сукня відстій", "Ксюшка супер, найкраща, прекрасна, дивовижна, чудова, чудова. Просто клас", "Словами не передати наскільки красива", "якісь дивні фото останнім часом... Не поділяю почуття захоплення", " Фотки комусь на зло?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Ксенія Мішина в модному купальнику подражнила видатними обсягами.

Як повідомляла Politeka, Мішина у відвертому вбранні насолоджується життям в Абу-Дабі після розриву з Еллертом.

Також Politeka писала, що Ксенія Мішина заінтригувала кадрами з відпочинку на екзотичному острові.