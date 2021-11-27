Відома українська актриса, колишня "холостячка «і суддя шоу» Україна має талант" Ксенія Мішина, відправившись на відпочинок разом з подружками, показала свої нові купальники.

Ксенія Мішина кілька днів тому полетіла на відпочинок разом з подружками, яких вже не раз показувала в соціальній мережі. При цьому зірка не приховує емоцій з приводу того, що у неї нарешті видався вільний час.

В Instagram Ксенія також почала показувати різні моменти з життя і хвалитися модними купальниками. Якщо півроку тому зірку критикували за те, що вона на відпочинку завжди в одному купальнику, то цього разу артистка повністю урізноманітнила свій гардероб.

Як можна помітити, Ксенія може похвалитися унікальними образами і захопити красою. Довгі локони, часто зав'язані в хвіст, не раз захоплювали фанатів. А струнка фігура Мішиної часто є приводом для заздрості.

Раньше Мішина влаштувала цікаву фотосесію на відпочинку. На нових знімках Мішина позувала ввечері на тлі білих колон. Зірка була одягнена в незвичайну чорну сукню з великими вирізами на грудях і животі,

"Ти найкраща«,» Плачу, від того що не моя«," краща холостячка!", "Ви шикарна, але плаття відстій», «якісь дивні фото останнім часом... Не поділяю почуття захоплення", " Фотки комусь на зло?",- пишуть люди.

Нагадавши, Ксенія Мішина в модному купальнику подражнила видатними обсягами.

Як повідомляла Politeka, Мішина у відвертому вбранні насолоджується життям в Абу-Дабі після розриву з Еллертом.

Також Politeka писала, що Ксенія Мішина заінтригувала кадрами з відпочинку на екзотичному острові.