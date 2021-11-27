Дружина вітчизняно ведучого на ТБ Григорія Решетника, ведучого романтичного проекту "Холостячка" і "Україна має талант", Христина, яка народила трьох дітей, показала, як відпочиває на острові Аруба, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Христина офіційно оформила стосунки з Григорієм Решетником на початку десятих років. Вже в 2013 у пари з'явилася перша дитина - синочок, якого назвали Ванею. Через три роки Христина народила другого малюка-синочка, якого назвали Дімою, а в кінці 2020 року третього сина, якому ім'я дали Олександр. Зараз Христина відпочиває в райському місці-на острові Аруба, який знаходиться в Карибському морі. Дружина зірки активно веде мікроблоог Instagram, де ділиться кадрами з відпустки.

На новому фото Христина похвалилася фігурою, надівши білий купальник. Дружина зірки посміхалася, позуючи біля моря.

"Добрий ранок. У нас тільки почався день! Ще один прекрасний день тут", - написала Христина під фото в соціальній мережі Instagram

Фолловери поставили більше тисячі лайками і написали компліменти дружині зірки:

"Неймовірна краса", "Люблю".

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