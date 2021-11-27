Це було чудово

Відомий український хореограф Дмитро Дікусар, який вийшов у фінал шоу "Танці з зірками" в парі з чемпіонкою Ольгою Харлан, вразив ефектними кадрами.

Як пише Politeka.net, у півфіналі шоу Дмитро Дікусар станцював пристрасний вальс зі своєю партнеркою і переможницею попереднього сезону Сантою Дімопулос. На своїй сторінці в Instagram він показав ефектні кадри, і подякував усім, хто причетний до постановки номера, в тому числі і свою екс-дружину, головного хореографа "Танців з зірками" Олену Шоптенко.

За словами Дікусара, Шоптенко «з постановки до постановки покращує свою майстерність і створює надскладну хореографію»трійничок".

"Бог Нептун і дві богині😍 🔥 🔥 🔥. Завтра вирішальний бій", "це було чудово», «кращі», «які ви все-таки молодці», "чудовий Дмитро", - пишуть в коментарях.

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