Співачка Слава Камінська, колишня солістка гурту "НеАнгели", яка посварилася з Вікторією Смеюхою, показала, як проводить час в ОАЕ, куди нещодавно вирушила.
Як пише Politeka.net, Слава Камінська дала інтерв'ю у відповідь на звинувачення Вікторії Смеюхи, поговоривши зі Славою Дьоміним. Тепер співачка полетіла з України на відпочинок в ОАЕ. Не забуває Камінська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Слава показала смаколики, які їй подали в готелі.
"Я не хотіла, Рома, клянуся тобі, мені просто це самі принесли діти", - сказала Слава у відео.
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На другому сторіс Камінська вже показала себе, записавши звернення:
"Ромочка, я тобі обіцяю, я приїду, два тренування в день, дві. Ром, три", пообіцяла фітнес-тренеру Слава, пробуючи смаколики.
"А знаєте, що найприкріше? Я боялася сюди їхати саме через те, що тут дуже смачно. Ось зараз не.... Відповідати. Це найсмачніша їжа", - сказала Камінська.
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