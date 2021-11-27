Українська фехтувальниця Ольга Харлан відверто розповіла про свої взаємини зі своїм партнером по «Танцях з зірками» Дмитром Дікусаром.

Як пише Politeka.net, розповідь спортсменки з'явився в нових Щоденниках, опублікованих на сторінці «Танців» в Instagram.

Харлан і Дікусар стали однією з трьох пар, які пройшли у фінал танцювального шоу. Спортсменка зізналася, що для неї перший випуск проекту став дебютом у танцювальному світі.

Ольга розповіла про те, за що вдячна своєму партнеру по проекту.

"Дімі я вдячна за той час, який він на мене витрачає. За той досвід, який я зараз придбала", - розповіла Харлан.

Спортсменка також зазначила, що саме Дікусар допомагає їй справлятися з хвилюванням перед виходом на паркет.

"Діма підходить до мене перед кожним танцем, бере за руки, коли ми вже на паркеті, може навіть мене обійняти. Так Він мене налаштовує: все добре, класно!", - з посмішкою поділилася емоціями Харлан.

Відзначимо, що у фіналі Харлан і Дікусару належить поборотися за перше місце з Артуром Логаєм і Ганною Кареліною, а також Костянтином Войтенко і Роксоляною Маланчук.

Нагадаємо, екс-чоловік Шоптенко Дікусар запалив з двома відомими красунями.

Як повідомляла Politeka, Зарицька з KAZKA вирішила повернутися на "Танці з зірками", щоб підтримати іншу пару.

Також Politeka писала, що Харлан показала чоловіка через якого покине Україну відразу після фіналу "Танців з зірками".