Дмитро Комаров, популярний український тревел-блогер і ведучий передачі і подорожах "Світ навиворіт", показав, як проводить час в Українських Карпатах.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є успішним вітчизняним Тревел-блогером. Зірка зараз подорожує Україною, показуючи "виворіт" рідної країни. У новому відео в Instagram Дмитро вирішив продемонструвати, як святкував Івана Купала разом з місцевими людьми.

На кадрах Дмитро був у білій сорочці і жилетці з візерунками. Навколо нього інші люди в національному одязі.

"Гора. Місця сили. Містика. Краса. Традиція. Безцінне-поруч", - написав Дмитро під відео.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Супер, краса невимовна, мрію побувати в Карпатах, Дмитро спасибі вам за таку передачу, як ніби Подорожуємо разом з вами!!!", "Атмосферний. Гори", "нагадує фільм сонцестояння))", "схоже це старі зйомки тк вже грудень".

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