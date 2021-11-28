Алла Пугачова не змогла стримати емоцій через трагедію з близьким другом: "Поки жива, буду..."

Легендарна співачка, примадонна російської естради Алла Пугачова емоційно висловилася в соціальних мережах, дізнавшись про смерть близького друга.

Як повідомляє Politeka.net, 28 листопада після перенесеного інсульту помер відомий радянський музикант-інструменталіст, співак і автор пісень Олександр Градський. Чоловік перехворів коронавірусом, що серйозно послабило його здоров'я.

У себе в Instagram Алла Пугачова, яка була близька з музикантом, опублікувала його фото.

"Які молоді ми були, як вірили в себе. Прощай Олександр. Поки жива, буду пам'ятати тебе", - зазначила артистка.

У коментарях шанувальники підтримали Пугачову.

"Плакав сьогодні вранці... Стільки ще справ залишилося у нього... Маленький син, свій театр, Голос ще до кінця не досняли", "Ах, як же шкода, Господи! Рано! Ще рано було. Земля пухом! Легенда пішла", "Чудовий майстер свого шляху, пішов у світ чистого мистецтва", "Царство Небесне. Світла пам'ять", "Йде епоха", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Пугачова висунула язик, здивувавши поведінкою з Галкіним: "це вже не Алла...".

Як повідомляла Politeka, у родині Алли Пугачової емоційно розповіли про трагедію, яка потрясла країну.

Також Politeka писала, що Алла Пугачова у фаті засвітилася з Галкіним у церкві: "Бідний хлопчик".