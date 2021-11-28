Легендарна співачка, примадонна російської естради Алла Пугачова емоційно висловилася в соціальних мережах, дізнавшись про смерть близького друга.
Як повідомляє Politeka.net, 28 листопада після перенесеного інсульту помер відомий радянський музикант-інструменталіст, співак і автор пісень Олександр Градський. Чоловік перехворів коронавірусом, що серйозно послабило його здоров'я.
У себе в Instagram Алла Пугачова, яка була близька з музикантом, опублікувала його фото.
"Які молоді ми були, як вірили в себе. Прощай Олександр. Поки жива, буду пам'ятати тебе", - зазначила артистка.
Алла Пугачова не змогла стримати емоцій через трагедію з близьким другом: "Поки жива, буду..."
"Бабине літо" несподівано прийде в Україну в грудні, названі дати: "Підвищення температури..."
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Не стало актора радянських фільмів і відомих серіалів: колеги повідомили про втрату
52-річна Лопес в шовковому халатику побешкетувала на вулиці, показавши ідеальний відпочинок: кадри
У коментарях шанувальники підтримали Пугачову.
"Плакав сьогодні вранці... Стільки ще справ залишилося у нього... Маленький син, свій театр, Голос ще до кінця не досняли", "Ах, як же шкода, Господи! Рано! Ще рано було. Земля пухом! Легенда пішла", "Чудовий майстер свого шляху, пішов у світ чистого мистецтва", "Царство Небесне. Світла пам'ять", "Йде епоха", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Пугачова висунула язик, здивувавши поведінкою з Галкіним: "це вже не Алла...".
Як повідомляла Politeka, у родині Алли Пугачової емоційно розповіли про трагедію, яка потрясла країну.
Також Politeka писала, що Алла Пугачова у фаті засвітилася з Галкіним у церкві: "Бідний хлопчик".