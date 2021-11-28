Ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та нового сезону "Україна має талант" Григорій Решетник поділився фотографією із пологового будинку в День народження наймолодшого сина.

Як пише Politeka.net, ведучий реаліті-шоу "Холостяк" та "Холостячка", а також нового сезону "Україна має талант" Григорій Решетник одружився 11 років тому. За роки шлюбу дружина ведучого Христина народила трьох синів – 8-річного Івана, 4-річного Дмитра та 1-річного Олександра.

У День народження наймолодшого сина, 28 листопада, Решетник поділився світлиною із пологового будинку. Решетник тримав на руках маленького Олександра, а Христина мило посміхалася.

"Дякую тобі Христино за наше щастя 🙏 Люблю безмежно ❤️", - написав Григорій.

Шанувальники привітали ведучого, а дехто неправильно і зрозумів і подумав, що Решетники стали батьками вчетверте: "Це що Христинка вже і дівчинку встигла народити?🔥❤️😮", " ❤️❤️❤️ Хай росте здоровенький та щасливий Вашій РОДИНІ на радість❤️❤️❤️", "Четвертий? 😮", " Вітаю Вас❤️Чарівна сім'я😍Сашуні Вашому щастя та успіху 🙌", " Я чомусь подумала що це четверта дитина і причому дівчинка, дуже чекаємо! ❤️І, звичайно, вітаю іменинника і вас! У вас дуже красива, можна сказати зразкова сім'я! 🤩".

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Нагадаємо, що ведучий "Холостячки" Решетник підготував подарунок для українок: "Вирішив зробити...".

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