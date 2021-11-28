У мережі з'явилася чарівне фото лідера групи "Бумбокс" Андрія Хливнюка з його командою, на якому вони позує на прогулянці в Києві.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій групі "Бумбокс", опублікували миле фото з лідером колективу Андрієм Хливнюком і його друзями на прогулянці в столиці. Виявилося, що музикант тільки вийшов з ефіру, в якому відповідав на запитання шанувальників після презентації нового кліпу "Імперії впадуть".

На знімку веселий Андрій Хливнюк і його друзі відображені, стоячи на тротуарі поруч з гірляндами, вони виглядають веселими. Сам музикант позує в стильному чорному пуховику і з кепкою на голові, а руки ховає за спиною.

У підписі до публікації розповіли: "Вчора кліп "Імперії впадуть" набрав свій перший мільйон - спасибі вам, друзі! А на фото ми після ефіру для Youtube-каналу Бумбокс". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото: "Пісня, кліп – в саме серце! Українська музика – це любов", "Вітаю! Крута пісня!", "Привітання з нагоди!", "Класний".

Нагадаємо, Лідер "Бумбокс" Хливнюк сколихнув зверненням після виходу кліпу, в якому знялася його дівчина: "Спасибі за...".

Як повідомляла Politeka, Лідер Бумбокс Хливнюк показав стильне фото і звернувся до шанувальників: "Не забудьте...".

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