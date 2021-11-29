Стали відомі імена всіх тренерів "Голосу країни-12", зіркові наставники з'явилися на головному паркеті країни у фіналі"Танців з зірками".

Як пише Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці проекту в Instagram.

Тренерами нового сезону "Голосу країни «стали продюсер Потап, співачки Оля Полякова, Надя Дорофєєва і соліст групи» Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

«У дванадцятому сезоні "Голосу країни» глядачів чекають неймовірні вокалісти з різних куточків України та світу, справжні самородки і Скарби нації, які дивуватимуть власним баченням музики, потужним вокалом і неймовірними тембрами", - обіцяють творці проекту.

Відзначимо, в мережі не в захваті від тренерського складу.

"Де люди в кріслах яких вибирають і за кого просять люди??? Для кого ви робите це шоу!!?! Навіщо опитування які в підсумку всім до лампочки", " Скажіть, що це жарт. Невдалий жарт", " це буде цирк шапіто. Шкода Надю і Вакарчука", " після Тіни взяти Полякову... це жах. Обожнюю голос країни, але як так можна, просто тапочка, друзі", " Юля була відкрита для шоу, а її просто проігнорували. Браво", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Каменських у зухвалому вбранні порадувала Потапа, навіть полетівши з України: "Головна підтримка"

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океан Ельзи" не стримав почуттів, заговоривши про трагедію: "клубок у горлі"

Також Politeka писала, що Дорофєєва несподівано "змінила" професію, здивувавши українців подробицями: "яка крута і смілива Надя!"