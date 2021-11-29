Українська хореографиня Ілона Гвоздьова у своєму Instagram розповіла, що думає про перемогу актора Артура Логая та Анни Кареліної в шоу "Танці з зірками".

Як пише Politeka.net, відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова, яка сама виборола кубок одного із сезонів "Танців з зірками" в парі з Ігорем Ласточкіним, у своєму Insragram розповіла шанувальникам, що думає про перемогу Артура Логая та Анни Кареліної.

За словами Гвоздьової, з одного боку вона рада за переможців, а з іншого їй трохи шкода пару Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, які посіли друге місце.

"Ефір не дивилася, тільки побачила переможців. З одного боку і рада за них, але і трохи засмучена за Олю і Діму, друге місце таке образливе. Завтра спробую на свіжу голову подивитися ефір і поділитися враженнями за цей новий сезон "Танців з зірками", - сказала Ілона.

Зауважимо, що протягом усього сезону Ілона Гвоздьова прямолінійно висказувала, що думає за виступи пар на проєкті. Через це у неї навіть був конфлікт зі співаком Melovin’ом та його партнеркою Лізою Русіною.

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