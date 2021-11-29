Популярний український гурт "Бумбокс" поділилася цікавими подробицями створення свого нового кліпу, в якому знялася колишня кохана соліста колективу Андрія Хливнюка.
Як пише Politeka.net, новий пост про зйомки кліпу «Імперії впадати» з'явився на сторінці музикантів в Instagram.
У ньому артисти розповіли про те, що робота над створенням музичного відео тривала рівно місяць – з 19 жовтня по 19 листопада. За цей час Режисер Стас Гуренко і його команда створили кліп з драматичними, бойовими і любовними сценами.
"А ще 19 листопада день народження Олексія Согомонова, продюсера групи і, як ви розумієте, йому не вдалося уникнути питання: "Ти навмисно так підлаштував?"",- йдеться в пості.
Крім того, українцям розповіли, що зйомки проходили в Київській обласній школі вищої спортивної майстерності міста Бровари. Кожен з музикантів під час зйомок перебував у певній локації,пов'язаної зі спортом.
Обурений Філіп Кіркоров зчепився з відомим продюсером Дробишем: "Забудь моє ім'я"
Машини розкидані, люди лежать на землі: кадри масової аварії під Одесою
Дружина продюсера "Квартал 95" в кофтині з формами напоказ розповіла, чому чоловік її ревнує:" Аня..."
Почнуться масові штрафи і конфіскації: що чекає українців після лютого 2022 року
Штраф до 8 тисяч гривень: українців чекає нова заборона з 10 грудня, подробиці
У публікації також показали нові фото зі знімального майданчика.
Відзначимо, що в кліпі на пісню «Імперії впадати» знялася 37-річна супермодель Наталія Гоцій, у якої був роман з фронтменом групи Андрієм Хливнюком. Ця новина особливо зацікавила шанувальників артиста на тлі його розлучення з дружиною.
Нагадаємо, у мережі спливло несподіване фото Хливнюка з "Бумбокс" і його команди.
Як повідомляла Politeka, лідер «Бумбокс» Хливнюк сколихнув зверненням після виходу кліпу, в якому знялася його дівчина.
Також Politeka писала, що лідер Бумбокс Хливнюк показав стильне фото і звернувся до шанувальників.