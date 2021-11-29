Популярний український гурт "Бумбокс" поділилася цікавими подробицями створення свого нового кліпу, в якому знялася колишня кохана соліста колективу Андрія Хливнюка.

Як пише Politeka.net, новий пост про зйомки кліпу «Імперії впадати» з'явився на сторінці музикантів в Instagram.

У ньому артисти розповіли про те, що робота над створенням музичного відео тривала рівно місяць – з 19 жовтня по 19 листопада. За цей час Режисер Стас Гуренко і його команда створили кліп з драматичними, бойовими і любовними сценами.

"А ще 19 листопада день народження Олексія Согомонова, продюсера групи і, як ви розумієте, йому не вдалося уникнути питання: "Ти навмисно так підлаштував?"",- йдеться в пості.

Крім того, українцям розповіли, що зйомки проходили в Київській обласній школі вищої спортивної майстерності міста Бровари. Кожен з музикантів під час зйомок перебував у певній локації,пов'язаної зі спортом.

У публікації також показали нові фото зі знімального майданчика.

Відзначимо, що в кліпі на пісню «Імперії впадати» знялася 37-річна супермодель Наталія Гоцій, у якої був роман з фронтменом групи Андрієм Хливнюком. Ця новина особливо зацікавила шанувальників артиста на тлі його розлучення з дружиною.

Нагадаємо, у мережі спливло несподіване фото Хливнюка з "Бумбокс" і його команди.

Як повідомляла Politeka, лідер «Бумбокс» Хливнюк сколихнув зверненням після виходу кліпу, в якому знялася його дівчина.

Також Politeka писала, що лідер Бумбокс Хливнюк показав стильне фото і звернувся до шанувальників.