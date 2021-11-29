Популярна українська співачка і ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде показала образ на холоди з яскравим акцентом напередодні зими.
Як пише Politeka.net, виконавиця покрасувалася стильним вбранням на холодну пору року в новому пості на своїй сторінці в Instagram.
На нових знімках Андраде позувала на вулиці. І хоча поки в Україні зберігається відносно тепла погода з дощами замість снігу, співачка явно готується до майбутніх холодів.
Так, на фото Мішель була одягнена в шкіряні штани, розкльошені донизу, а також коротку куртку-пуховик. Верхній одяг яскраво-жовтого кольору відразу ж зробила образ співачки більш життєрадісним і стильним.
"Тепер моя любов на цю зиму!", - підписала кадри Андраде.
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Її шанувальники тут же відреагували на пост.
"Красоточка та яка", "крутий колір", "Стильненька Мішелька", "Супер", "Мишелька Вермішелька", "дуже стильно", - пишуть люди в коментарях до знімків.
Відзначимо, що не так давно Мішель зізналася, що зараз перебуває у відносинах. Однак, свого бойфренда співачка ретельно приховує від цікавих очей.
Нагадаємо, зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде заманила грайливим образом в ліжку.
Як повідомляла Politeka, Андраде, у якої новий роман після Ломакіна, розповіла про майбутнє весілля.
Також Politeka писала, що Мішель Андраде проговорилася про свій роман після розриву з Ломакіним.