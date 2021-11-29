Популярна українська співачка Оля Полякова поділилася рідкісними знімками з відпочинку на розкішному курорті зі своїм чоловіком, який зазвичай уникає камер.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новими сімейними фото на своїй сторінці в Instagram.

Співачка одружена з підприємцем Вадимом Поляковим, який старший за неї на 15 років. Незважаючи на те, що співачка постійно показує своє життя в соціальних мережах, її чоловік з'являється в кадрі вкрай рідко.

Однак, в цей раз Полякова вирішила зробити виняток. Вона опублікувала серію фотографій з їхнього сімейного відпочинку на Мальдівах. На одному з фото сімейство відображено в повному складі: Вадим, Оля і їх дочки Маша і Аліса сидять на тлі місцевих бунгало з задоволеними посмішками на обличчях.

Ще на одному знімку задоволений батько обіймає своїх дочок.

"Обожнюю подорожувати!!! І яке щастя що у нас є можливість їздити по світу і отримувати задоволення на різний смак і на різний гаманець!", - написав у підписі до знімків Полякова.

Українці тут же відреагували на її публікацію.

"Молодша доця-красуня", "Оля, ваш чоловік вампір? Він з кожним роком молодіє", "далі дочку Машу фотошопить ... Ольга!", "Оля, більше фоток з таким розкішним чоловіком! Ви красиві", "як виросла Аліса. А Маша вже впритул з мамою. Які ви класні", "Ну нарешті вже і чоловік на фото з'явився, а то думала вдома на господарстві залишили", - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова роз'яснила, чому повинна сидіти в кріслі тренера "Голосу країни".

Як повідомляла Politeka, Полякова розстебнула верх сукні і заманила підтягнутою фігурою на шоу "Маска".

Також Politeka писала, що Полякова на Мальдівах засвітила свого чоловіка, якого вважає за краще приховувати.