Христина Гірняк, яка є дружиною Володимира Остапчука, показала себе і розповіла про урок, який винесла після скандалу, який стався із зірковим чоловіком.
Як пише Politeka.net, 27 листопада в Україні люди згадували про жертви голоду 32-33 років. У цей день Володимир Остапчук взяв роботу - бути ведучим на дні народженні у популярного блогера. Телеведучий опублікував сторіс, через якого почався скандал.
"Блогерська голодна туса", - було написано на сторіс.
Через 2 дні після вечірки Володимир вирішив опублікувати вибачення в Instagram.
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Дружина Остапчука теж висловила свою позицію з цього питання, розповівши про календар і взяту роботу в сторіс Instagram.
А вже сьогодні, 30 Листопада, Христина опублікувала фото себе і розповіла, який урок винесла зі скандалу.
"Варто всім винести один урок:" натовп яка знищує твого сусіда, завтра прийде до тебе!!!!! Будь в цьому впевнений!»
У мене днями було питання Директі : яку "надздібність" хотіли б мати??? Так моя відповідь дуже проста: не хочу ніяких надздібностей, хочу щоб люди були добрішими, менш агресивними і завжди пам'ятали про свої дії і свої бездіяльності, а не шукали цього в сусіді.
Всім мир!",- написала Христина.
Фанати почали обговорювати висловлювання дружини Остапчука:
"Насправді, адже агресія гнобителів набагато страшніше самого вчинку", " Христина, припиніть це. Був скандал. Заслужена критика, було вибачення. Весь. Всі зробили висновки. Ваше "нехай всі будуть добрішими" не відноситься до справи. Реакція на подію-справедлива реакція громадянського суспільства. І це прекрасно, що воно не аморфно, як раніше, а має вагу. Лише завдяки громадському тиску Володимир записав вибачення. Я розумію ваше бажання підтримати чоловіка, це можна зробити другим способом, не знецінюються його бажання вибачитися", " добрішими? Зараз заради грошей тебе кине кращий друг, ось вони реалії на сьогоднішній день", " згодна з вами. Як стадо слонів топчуть".
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