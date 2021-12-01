Відома українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників зізнаннями про свої заробітки і покупки, про які шкодує.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча, зірка Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, що не завжди встигає витрачати зароблені гроші, так що часто відкладає. Про це пише tv.ua.

За словами Лесі, раніше вона купувала багато одягу, яку найчастіше одягала тільки один раз або не взагалі не носила. Однак, тепер підходить до шопінгу більш відповідально і часто радиться зі стилістом перед тим, як купити новий наряд.

"Звичайно, у мене були витрати, про які я шкодувала. В основному, на одяг, який потім одягла тільки раз або не одягла взагалі", - говорить телеведуча.

Також Никитюк зазначила, що зараз більш відповідально ставиться до своїх кровно зароблених грошей і намагається відкладати. "Я дуже багато працюю і не завжди встигаю витрачати гроші. Коли заробляю певну суму, ділю її на вісім купок", - зазначила Леся. І додала, що частину грошей завжди відкладає, ще частину витрачає на життя, а також обов'язково радує рідних подарунками.

Нагадаємо, Леся Нікітюк у фатальному образі прикувала до себе увагу Чмерковського і Ями: "У Полякової гідна конкурентка".

Як повідомляла Politeka, Велика втрата потрясла Лесю Нікітюк, зірка не стримала емоцій: "Завжди буду любити...".

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк після повернення додому занудьгувала по Італії: "Одягла нову кофтинку і...".