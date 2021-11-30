Співак Володимир Дантес, чоловік артистки Наді Дорофєєвої, показав, як готується до перших сольних концертів, поділившись в Instagram.
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним вітчизняним артистом. Зірка після "Фабрики" деякий час співав у дуеті, після чого до 2019 року брав творчу перерву. А тепер у Володимира записано кілька синглів, а також випущений міні-альбом. Зараз Дантес готуватися до перших сольних концертів, які проведе 1 і 2 грудня. У себе в Instagram зірка розповів, як йде підготовка.
"1 і 2 грудня
Ось уже мій перший сольник, а я пишу цей пост і не вірю
Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."
Боксер влаштував ДТП в центрі Києва, тікаючи від поліції: розбиті чотири авто, кадри
Сім'ю відомого ведучого потрясло велике горе: "Тримайся, мій дорогий"
Нікітюк, притулившись до Чмерковського, довідалася за кого він голосував у фіналі: "Це було круто"
Машини розкидані, люди лежать на землі: кадри масової аварії під Одесою
Скільки сумнівів, питань,» ні «і» не вийде " мені довелося переступити, щоб це сталося!
Ми зібрали унікальні світлові рішення (у мене буде стіна світла, якої ще ні у кого не було), трохи стендапу, трохи нових пісень (їх три і ще 2 цікавих треки), трохи магії і багато роботи декількох команд, щоб це сталося!
Ми пройшли більше 10 репетицій, пару зустрічей, досить маленьких факапів і трохи суперечок, щоб це сталося!
Дуже чекаю вас завтра і післязавтра. Буде круто!
Важливо: якщо вам потрібно зробити експрес-тест, будь ласка, приїжджайте заздалегідь, для вас буде працювати спеціальна лабораторія", - написав Володимир.
На фото Володимир був з гітарою і біля мікрофона.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Вова, чекаємо все. Легкого першого!", "Найкрасивіше початок зими буде", "супер, все дуже круто, удачі, успіху, шикарного настрою", " спасибі за вашу працю! Ох, скільки ж цікавого чекає на концерті!!! Думками вже в дорозі)))".
Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес знайшов зоряного двійника Дікусара, схожість вражає
Також Politeka повідомляла, що чоловік Дорофєєвої Дантес в новому амплуа заговорив про кризу середнього віку
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк похвалилася презентом від чоловіка Дорофєєвої Дантеса