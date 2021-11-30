Співак Володимир Дантес, чоловік артистки Наді Дорофєєвої, показав, як готується до перших сольних концертів, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним вітчизняним артистом. Зірка після "Фабрики" деякий час співав у дуеті, після чого до 2019 року брав творчу перерву. А тепер у Володимира записано кілька синглів, а також випущений міні-альбом. Зараз Дантес готуватися до перших сольних концертів, які проведе 1 і 2 грудня. У себе в Instagram зірка розповів, як йде підготовка.

"1 і 2 грудня

Ось уже мій перший сольник, а я пишу цей пост і не вірю

Скільки сумнівів, питань,» ні «і» не вийде " мені довелося переступити, щоб це сталося!

Ми зібрали унікальні світлові рішення (у мене буде стіна світла, якої ще ні у кого не було), трохи стендапу, трохи нових пісень (їх три і ще 2 цікавих треки), трохи магії і багато роботи декількох команд, щоб це сталося!

Ми пройшли більше 10 репетицій, пару зустрічей, досить маленьких факапів і трохи суперечок, щоб це сталося!

Дуже чекаю вас завтра і післязавтра. Буде круто!

Важливо: якщо вам потрібно зробити експрес-тест, будь ласка, приїжджайте заздалегідь, для вас буде працювати спеціальна лабораторія", - написав Володимир.

На фото Володимир був з гітарою і біля мікрофона.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вова, чекаємо все. Легкого першого!", "Найкрасивіше початок зими буде", "супер, все дуже круто, удачі, успіху, шикарного настрою", " спасибі за вашу працю! Ох, скільки ж цікавого чекає на концерті!!! Думками вже в дорозі)))".

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