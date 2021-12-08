Артист розповів, що думає про неї

Український співак, колишній тренер шоу "Голос країни", Діма Монатік, звернувся з теплими словами до відомої українки на честь її дня народження.

Діма Монатік радує шанувальників своєю творчістю, і регулярно випускає кліпи, пише Politeka.net. Відеороботи на хіти артиста виходять яскравими і незабутніми. У цьому йому допомагає українська кліпмейкерка Таня Муіньо.

7 грудня дівчина відсвяткувала 32-річчя, з чим її і вирішив привітати артист.

"Неймовірна, неповторна, до неба талановита, геніальна!!! @tanumuino ! З твоїм днем! Як добре, що ти з'явилася в цьому світі і робиш його красивіше кожен день! Ти гідна всіх нагород світу, в моїй голові вони вже давно всі твої🌍!!! Ти - рок-зірка кліпмейкерства, але найголовніше - прекрасна людина і справжній, надійний друг!!! Завжди вдячний! Завжди поруч! Постійно в тебе вірю! З днем народження, наша летюча мишка! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ З величезною любов'ю і неймовірним ритмом 😘", - написав Діма Монатік.

Зазначимо, Таня Муіньо - кліпмейкерак зі світовим іменем, вона знімала кліпи для таких зірок як: Lizzo, Cardi B, Lil Nas X, Yungblud та інших.

Батько зірки - Роберт Муіньо, за національністю кубинець. У 1980-ті роки він приїхав до Одеси за обміном і залишився в Україні. Мати - українка.

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