Спортсменка Катерина Нікітіна з "Жіночого кварталу" показала, як тренується в спортзалі, записавши кілька сторіс.
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є тренером по розтяжці, а також танцівницею у пілона і актрисою "Жіночого кварталу. На нових сторіс в Instagram Нікітіна вирішила показати, як підкорює стіну для скелелазіння.
Зірка була в штанях і топіку. Катерина забралася на стіну, вражаючи своїми вміннями.
"Я це зробила. То любов", - написала під першим сторіс Катерина.
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"Ахаха, чому так смішно?",- написала під другим сторіс.
"Помахай! Іди в...",- додала Нікітіна.
"Ой, обожнюю боротьбу з собою", - написала на останньому сторіс Катя.
А перед цим зірка засвітила Олександра Педана.
"Ви тільки подивіться, якого спортсмена зустріла. Педан, любов", - написала Катя, показуючи Олександра, який почав відразу присідати.
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