Спортсменка Катерина Нікітіна з "Жіночого кварталу" показала, як тренується в спортзалі, записавши кілька сторіс.

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є тренером по розтяжці, а також танцівницею у пілона і актрисою "Жіночого кварталу. На нових сторіс в Instagram Нікітіна вирішила показати, як підкорює стіну для скелелазіння.

Зірка була в штанях і топіку. Катерина забралася на стіну, вражаючи своїми вміннями.

"Я це зробила. То любов", - написала під першим сторіс Катерина.

"Ахаха, чому так смішно?",- написала під другим сторіс.

"Помахай! Іди в...",- додала Нікітіна.

"Ой, обожнюю боротьбу з собою", - написала на останньому сторіс Катя.

А перед цим зірка засвітила Олександра Педана.

"Ви тільки подивіться, якого спортсмена зустріла. Педан, любов", - написала Катя, показуючи Олександра, який почав відразу присідати.

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