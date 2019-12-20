Известный тренер Вирджил Хантер, работавший с Андре Уордом и Амиром Ханом высказался о Василии Ломаченко, заявив, что украинец постарел и стал медленным

«Стиль бокса Ломаченко основан на его ногах. Но он уже подходит к тому возрасту, когда теряет один-два шага и это делает его уязвимым. Думаю, что Линарес показал это, другие боксеры увидели возможности и теперь не дрожат от страха при виде Ломаченко.

Кэмпбелл уже не дрожал. Правда, я считаю, что это был один из лучших боев Ломаченко. Дело в том, что это действительно был бой. Он показал, что когда ты дашь ему бой, то он разберется с тобой, не даст себя пройти. Так что тот, кто хочет победить его должен понимать, что обязан убедительно побить его. Ломаченко не намерен сдаваться. Но чего не было в бою с Кэмпбеллом, так это привычной работы ног, мы ее не увидели.

Интересно одно. Это Кэмпбелл так подготовился и сумел его остановить или просто Ломаченко становится медленнее? Думаю, что Хэйни создаст ему много проблем.

Дэвис? Думаю, что у него серьезный арсенал, Ломаченко нужно быть очень хитрым в бою с ним. Дэвис взрывной, с быстрыми руками, тяжелыми ударами. А также у него стиль, которому сложно противостоять. К тому же, они оба левши. В этом случае может повториться бой Кэмпбелл – Ломаченко, когда две левши сошлись в ринге. Я даю Дэвису шанс на победу», - отметил Хантер.

Кроме этого, бывший чемпион мира в суперлегком весе Реджис Прогрейс дал прогноз на бой Теофимо Лопеса и украинца Василия Ломаченко, который, вероятнее всего, состоится в 2020 году.

«Я все еще считаю, что победит Ломаченко. Теофимо, определенно, непростой соперник - быстрый и сильный, но Ломаченко быстр на ногах и тут будет все так, как говорил Мохаммед Али – нельзя ударить то, что ты не видишь. Комми был рядом с Лопесом и постоянно пропускал удары справа по ходу своей карьеры", - отметил Реджис.

Также он заявил, что с Ломаченко все будет иначе.

"Я думаю, с Ломаченко, определенно, будет другая история. Его защита гораздо лучше, чем у Комми. Если посмотреть на статистику в соотношении нанесенных и пропущенных ударов, у него она самая высокая в боксе. У него и у Теренса Кроуфорда она самая лучшая. Это будет зрелищный поединок, им хорошо заплатят. Еще возможно, что они не устроят поединок Ломаченко-Лопес следующим, а позволят этому бою настояться", - резюмировал Реджис Прогрейсдал.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.