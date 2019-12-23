Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас красиво ответил Теофимо Лопесу на его угрозу "прикончить задницу" украинцу

"В боксе большинство ребят ненавидит тех, кто лучше них самих. Я уверен, сейчас он любит Комми. Откуда эта ненависть? Ему следует оставить что-то для ринга, потому что это ему понадобится. И его угол пусть позаботится, чтобы белое полотенце был под рукой, потому что оно может им понадобиться ", - написал Климас в своем Instagram.

Недавно мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес отметился дерзким высказыванием в адрес украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Обладатель пояса IBF в легком весе Теофимо Лопес пообещал нокаутировать Василия Ломаченко.

«В каком раунде я нокаутирую его? Я прикончу его задницу – это я обещаю. Но посмотрим, что будет в лагере, как я буду себя чувствовать. Не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей. WBC говорит, что если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира, если выиграю я – должен драться за еще один пояс. Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпиона, то просто выброшу его", – цитирует Лопеса badlefthook.com.

Ранее сообщалось, что обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что его бой против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) пройдет 11 или 18 апреля.

"Мы все еще ведем переговоры. Но уже знаем дату. Бой состоится 11 или 18 апреля. Точно будет апрель. Остались только детали: место проведения, гонорары, платная трансляция или же нет и все такое. Ну не нравится мне этот Ломаченко. Как человек не нравится. То есть мы не играем, между нами реально вражда и все такое, что нравится болельщикам", – добавил Лопес.

Недавно мы писали, что известный тренер Вирджил Хантер, работавший с Андре Уордом и Амиром Ханом высказался о Василии Ломаченко, заявив, что украинец постарел и стал медленным.

«Стиль бокса Ломаченко основан на его ногах. Но он уже подходит к тому возрасту, когда теряет один-два шага и это делает его уязвимым. Думаю, что Линарес показал это, другие боксеры увидели возможности и теперь не дрожат от страха при виде Ломаченко.

Кэмпбелл уже не дрожал. Правда, я считаю, что это был один из лучших боев Ломаченко. Дело в том, что это действительно был бой. Он показал, что когда ты дашь ему бой, то он разберется с тобой, не даст себя пройти.

Так что тот, кто хочет победить его должен понимать, что обязан убедительно побить его. Ломаченко не намерен сдаваться. Но чего не было в бою с Кэмпбеллом, так это привычной работы ног, мы ее не увидели.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.