Украинский боксер Василий Ломаченко признался, что в бою против Хорхе Линареса минутная расслабленность едва не стоила ему победы

"Может ли Василий Ломаченко пропустить лаки-панч? Конечно. И уже был пример. Когда я пропустил от Линареса. Я пропустил удар, слишком рано поверил в себя, в свою победу и пренебрег свой защитой. За что был моментально наказан", - заявил украинец на своем Youtube-канале.

К слову, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко озвучил имя самого желанного соперника.

Как заявил украинский боксер, если бы ему удалось сменить вес, он бы подрался с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, который не знал поражений.

Также в интервью YouTube-каналу ESPN UK Василий Ломаченко вспомнил свой самый тяжелый бой в карьере.

«Самый сложный бой в карьере провел против Хорхе Линареса, потому что я боксировал с ним только одной рукой весь поединок. После первого или второго раунда я порвал свое плече. У меня были проблемы, поэтому я мог использовать свой правый хук всего на 50 процентов. Я побывал в нокдауне. Наверное, это был самый сложный поединок.

С кем бы хотел провести бой, если сменю весовую категорию? Никогда не думал об этом. Наверное, это Флойд Мейвезер, потому что он непобежденный», — заявил украинский чемпион.

Кроме того, мы писали, что менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас красиво ответил Теофимо Лопесу на его угрозу "прикончить задницу" украинцу.

"В боксе большинство ребят ненавидит тех, кто лучше них самих. Я уверен, сейчас он любит Комми. Откуда эта ненависть? Ему следует оставить что-то для ринга, потому что это ему понадобится. И его угол пусть позаботится, чтобы белое полотенце был под рукой, потому что оно может им понадобиться ", - написал Климас в своем Instagram.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.