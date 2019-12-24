Василий Ломаченко признался, что для известной промоутерской компании будет выгодно его поражение в поединке против американца Теофимо Лопеса

Украинец весной будущего года попытается завоевать титул абсолютного чемпиона мира в бою с другим клиентом Top Rank.

"Для них этот бой – беспроигрышный вариант. Побеждаю я – я подтверждаю свое звание звезды этой промоутерской компании. Я проигрываю – у них появляется новая звезда. Даже мегазвезда. Думаю, что для Top Rank с точки зрения бизнеса более выгоден Лопес. Не то, чтобы они на его стороне, но он для них более выгодная фигура…" – заявил Ломаченко в интервью.

Ранее сообщалось, что обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что его бой против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) пройдет 11 или 18 апреля.

"Мы все еще ведем переговоры. Но уже знаем дату. Бой состоится 11 или 18 апреля. Точно будет апрель. Остались только детали: место проведения, гонорары, платная трансляция или же нет и все такое. Ну не нравится мне этот Ломаченко. Как человек не нравится. То есть мы не играем, между нами реально вражда и все такое, что нравится болельщикам", – добавил Лопес.

Недавно мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес отметился дерзким высказыванием в адрес украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Обладатель пояса IBF в легком весе Теофимо Лопес пообещал нокаутировать Василия Ломаченко.

«В каком раунде я нокаутирую его? Я прикончу его задницу – это я обещаю. Но посмотрим, что будет в лагере, как я буду себя чувствовать. Не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей. WBC говорит, что если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира, если выиграю я – должен драться за еще один пояс. Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпиона, то просто выброшу его", – цитирует Лопеса badlefthook.com.

После дерзкого высказывания Лопеса, менеджер Ломаченко Эгис Климас красиво ответил Теофимо на его угрозу.

"В боксе большинство ребят ненавидит тех, кто лучше них самих. Я уверен, сейчас он любит Комми. Откуда эта ненависть? Ему следует оставить что-то для ринга, потому что это ему понадобится. И его угол пусть позаботится, чтобы белое полотенце был под рукой, потому что оно может им понадобиться ", - написал Климас в своем Instagram.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.