Лопес и дальше убеждает всех, что у Ломаченко нет шансов в бою

Теофимо Лопес продолжает убеждать всех в том, что у Василия Ломаченко нет шансов в бою с ним

Об этом он заявил в интервью ESPN.

«Просто дождитесь следующего года, и вы увидите, как Теофимо победит Ломаченко. Я не собираюсь позволить полулегковесу выйти и взять над собой верх. Я крупный парень, вот и все. Дело не в «ударах справа». Я не просто нокаутер, вот что важно. Я умен. Мои удары зрячие. Это не удары: «закрою глаза и ударю», нет, я знаю и вижу, куда бить. Неважно сколько потребуется раундов, они дойдут до цели. Ломаченко уйдет, а я приду", - заявил Лопес.

Также Лопес заявил, что Ломеченко сейчас поднялся на уровень его веса.

"Нет, он мелкий. Он поднялся в мой вес. Скоро я поднимусь в первый полусредний, так что, возможно, я уйду из легкого веса громко. Я делаю все правильно", - резюмировал Лопес.

Кроме того, боксер рассказал, что бой будет интересным и единственное, что сейчас нужно решить - это определится с ареной и прочее.

К слову, Василий Ломаченко признался, что для известной промоутерской компании будет выгодно его поражение в поединке против американца Теофимо Лопеса.

Украинец весной будущего года попытается завоевать титул абсолютного чемпиона мира в бою с другим клиентом Top Rank.

"Для них этот бой – беспроигрышный вариант. Побеждаю я – я подтверждаю свое звание звезды этой промоутерской компании. Я проигрываю – у них появляется новая звезда. Даже мегазвезда. Думаю, что для Top Rank с точки зрения бизнеса более выгоден Лопес. Не то, чтобы они на его стороне, но он для них более выгодная фигура…" – заявил Ломаченко в интервью.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.