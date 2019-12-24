Украинец Василий Ломаченко был впечатлен тем, что между ним и Теофимо Лопесом на момент их боя будет разница в 10 лет

«Я никогда не думал о возрасте. Это получается, что мне было 10 лет, а он только родился, мне было уже 20 лет и я выиграл Олимпийские игры, а ему было 10 лет и он боксировал только по юношам еще. Ему точно 22 года? Ну разговаривает от прям на все 30-40 лет. Уверенно говорит, уверен в себе.

Я никогда не задумывался о возрасте, но получается, что на 10 лет за него старше. Наверное, так и будет примерно в бою. Это все равно, что я уже учусь в университете, а он – еще в школе».

Недавно мы писали, что Теофимо Лопес продолжает убеждать всех в том, что у Василия Ломаченко нет шансов в бою с ним.

«Просто дождитесь следующего года, и вы увидите, как Теофимо победит Ломаченко. Я не собираюсь позволить полулегковесу выйти и взять над собой верх. Я крупный парень, вот и все. Дело не в «ударах справа». Я не просто нокаутер, вот что важно. Я умен. Мои удары зрячие. Это не удары: «закрою глаза и ударю», нет, я знаю и вижу, куда бить. Неважно сколько потребуется раундов, они дойдут до цели. Ломаченко уйдет, а я приду", - заявил Лопес.

Также Лопес заявил, что Ломаченко сейчас поднялся на уровень его веса.

"Нет, он мелкий. Он поднялся в мой вес. Скоро я поднимусь в первый полусредний, так что, возможно, я уйду из легкого веса громко. Я делаю все правильно", - резюмировал Лопес.

Кроме того, боксер рассказал, что бой будет интересным и единственное, что сейчас нужно решить - это определится с ареной и прочее.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.