Лидер сборной Украины по футболу, игрок Вест Хэма, Андрей Ярмоленко не сможет сыграть в ближайших матчах

Тридцатилетний вингер получил очередную травму. Футболист повредил на тренировке мышцу бедра, из-за чего не сможет помочь своему клубу вплоть до конца января 2020-го года.

В Англии в настоящее время продолжается самый горячий и одновременно самый интересный для болельщиков отрезок – Boxing Day. За это время молотобойцы проведут сразу пять матчей против "Лестера", "Борнмута", "Джиллингема", "Шеффилд Юнайтед" и "Эвертона".

По прогнозам врачей, если восстановление пройдет успешно, игрок сможет помочь команде в игре против одного из лидеров внутреннего чемпионата – "Лестера", который состоится 22-го января.

Интересным является тот факт, что похожая травма уже второй год подряд мешает Андрея Ярмоленко сыграть в самом насыщенном отрезке английского первенства.

Вингер сборной Украины в этом сезоне провел за клуб пятнадцать матчей, в которых отличился тремя голами и еще записал на свой счет один ассист. Последний раз игрок появлялся на поле 14-го декабря, а в старте выходил еще раншье – 23-го ноября.

Ранее, стало известно, что руководство "Вест Хэма" недовольно нестабильной игрой украинского футболиста и попытается продать его в предстоящее трансферное окно. В команде хотели бы выручить за Ярмоленко точно такую же сумму, за которую он был приобретен в прошлом году. Английский клуб купил игрока у дортмундской "Боруссии" за 18 млн евро и именно столько хотел бы получить в случае продажы.

Раннее, мы сообщали, что украинский клуб оказался одним из лучших за всю историю проведения Лиги Чемпионов.

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