Forbes опубликовал десятку самых богатых спортсменов планеты по итогам десятилетия

Рейтинг возглавил непобедимый боксер из США Флойд Мейвезер. Его личный счет пополнился на 915 миллионов долларов.

На втором месте расположился португальский футболист - Криштиану Роналду. 34-летний форвард "Ювентуса" пополнил свой карман на 800 миллионов. Третья ступенька принадлежит заклятому врагу Роналду на поле - Лионелю Месси (750 млн долларов).

В списке представлены спортсмены из шести видов спорта, а их общее состояние оценивается в более чем шесть миллиардов долларов.

Топ-10 богатых спортсменов десятилетия

1. Флойд Мейвезер (бокс) - 915

2. Криштиану Роналду (Футбол) - 800

3. Лионель Месси (футбол) - 750

4. Леброн Джеймс (баскетбол) - 680

5. Роджер Федерер (теннис) - 640

6. Тайгер Вудс (гольф) - 615

7. Фил Микельсон (гольф) - 480

8. Мэнни Пакьяо (бокс) - 435

9. Кевин Дюрант (баскетбол) - 425

10. Люис Хэмилтон (формула-1) - 400

Кроме того, мы писали, что Forbes составил список самых богатых людей мира, в нем состоят семь украинских долларовых миллиардеров.

Самым богатым в Украине является владелец «Метинвеста», СКМ, и ДТЭК Ринат Ахметов. По данным Forbes, только за год Ахметов увеличил состояние на 500 млн долларов. В результате он поднялся в рейтинге на 62 позиции, таким образом заняв — 272 место.

После Ахметова идет владелец Ferrexpo Константин Жеваго, который находится на 1511 месте, его капитал оценивается в 1,5 млрд долларов.

Юрий Косюк — хозяин агрохолдинга МХП стоит на 1605 месте с капиталом в 1,4 миллиарда долларов. Эту же строчку делит с ним владелец «Интерпайп» Виктор Пинчук с капиталом в 1,4 млрд долларов.

Совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов находится на 1818 месте с капиталом 1,2 млрд долларов. Игорь Коломойский разместился на 1941 с капиталом 1,1 млрд долларов.

А завершает украинский перечень миллиардеров — владелец «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский с 1 млрд долларов на 2057 месте. Стоит отметить, что он вернулся в перечень миллиардеров Forbes спустя четырехлетнее отсутствие.

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