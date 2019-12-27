Украинский защитник "Халадаша" Юрий Габовда рассказал о последствиях своего поста в Instagram

В заметке он написал, что "москальская морда ляжет".

"Был серьезный разговор со спортивным директором "Халадаша". За день до игры мне позвонили и сказали: "Ты сегодня не будешь играть". Поднималась тема разрыва контракта, так как писали очень много на почту клуба российские журналисты и даже "левые" какие-то люди. Нашли электронный адрес и писали какие-то отбитые фанаты, что такой игрок как Габовда есть фашист и бандеровец и он не имеет право играть в вашей команде. Просим это рассмотреть", - заявил футболист в эфире Youtube-канала SPORT TRAVELER UA.

По словам защитника "Халадаша" в команде состоят умные люди, которые вошли в его положение.

"Никаких последствий не было. Ничего такого, только предупредили меня. Личных сообщений было очень много. Если брать Instagram, 400-500 сообщений было, пока я не закрыл свою страницу. Два-три дня был большой кипиш. Какой-то российский сайт подал запрос в УЕФА, но они отреагировали, что не имеют никакого отношения к товарищескому матчу. Не было никакой проблемы вообще - ее просто раздули", - отметил игрок.

К слову, форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который неоднократно признавался лучшим игроком мира, рассказал о своем самом главном достижении.

Самым ценным успехом он считает не победу в ЛИге Чемпионов, а титут чемпиона Европы. В 2016-м году Португалия ни в каких прогнозах не входила в число соискателей титула. Тем не менее, Роналду и компания сумели не только добраться до финала вопреки всем прогнозам, но и сенсационно одолеть Францию 1:0.

"Титул чемпиона Европы – самый важный для меня. В тот незабываемый вечер я плакал, смеялся, кричал и... напился. Я не шучу! Во фремя финала у меня возникло сильное обезвоживание, так как я сильно кричал. После матча я немного выпил – и сразу же опьянел", – поделился футболист.

Действительно, тот финал Роналду вряд ли когда-то забудет. Его мечта сыграть в самом главном матче сезона оборвалась уже на 25-й минуте. Жесткий фол игрока Франции оставил португальцев без лидера. Несмотря на такое жуткое стечение обстоятельств, Роналду не приуныл и продолжал руководить своими партнерами из-за боковой. Такое поведение легенды понравилось многим болельщикам всего мира, так как невооруженным глазом было видно, как сильно Криштиану переживает за свою команду.

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