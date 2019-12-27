2020 год готовит для любителей бокса немало захватывающих поединков

Болельщики увидят повторное противостояние американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри в супертяжелом весе, битву Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, поединки Александра Усика и Энтони Джошуа.

Расписание главных боев 2020 года.

11 января

Ганновер, Германия

Джо Джойс (10-0, 9 КО, Великобритания) – Марко Хук (41-5-1, 28 KO, Германия)

Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в супертяжелом весе

18 января

Филадельфия, США

Джулиан Уильямс (27-1-1, 16 KO, США) – Хейсон Росарио (19-1-1, 13 KO, Доминиканская Республика)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в первом среднем весе

25 января

Бруклин, США

Дэнни Гарсия (35-2, 21 KO, США) – Иван Редкач (23-4-1, 18 KO, Украина)

Бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе

1 февраля

Хайкоу, Китай

Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 KO, США) – Виктор Постол (31-2, 12 KO, Украина)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе

8 февраля

Киев, Украина

Артем Далакян (19-0, 14 КО, Украина) – Хосбер Перес (16-2, 14 КО, Венесуэла)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе

22 февраля

Лас-Вегас, США

Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO, США) – Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO, Великобритания)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе

29 февраля

Фриско, США

Майки Гарсия (39-1, 30 КО, США) – Джесси Варгас (29-2-2, 11 КО, США)

12-раундовый бой в полусреднем весе

7 марта

Манчестер, Великобритания

Александр Усик (17-0, 13 КО, Украина) – Дерек Чисора (32-9, 23 КО, Великобритания)

Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе

11 апреля (дата не подтверждена)

Нью-Йорк, США

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО, Украина) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе

25 июля – 9 августа

Токио, Япония

Олимпийские игры

Недавно мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес пообещал растрощить украинца.

Непобедимый чемпион Лопес продолжает заводить публику в преддверии следующего поединка. Боксер в настоящее время владеет чемпионским поясом IBF и еще не знает горечи поражений (15 боев – 15 побед).

Накануне Лопес дал интевью журналисту Куррану Батии, в котором заявил: "Я очень сильно хочу надрать ему задницу. У меня нет никакого уважения к нему. Почему все кланяются перед ним? Я не стану этого делать. Люди не считают его чемпионом, так как он не встречался с сильнейшим. Я здесь сильнейший. Если ты хочешь быть крутым, сперва ты должен побить меня!"

Чемпионский титут Лопес завоевал несколько недель назад в поединке с Ричардом Комми из Ганы. Американец посрамил ожидания скептиком и разобрался с соперником за два раунда.

После боя в ринг к новоиспеченному чемпиону поднялся наш соотечественник Василий Ломаченко, который поздравил победителя и хотел посмотреть в глаза своему будущему сопернику. В то время, как украинец спокойно смотрел на Тео, американец быстро отвел глаза в сторону и вел себя слишком осторожно.

Бой между Василием Ломаченко и Тео Лопесом состоится уже в апреле 2020-го года. Боксеры сразятся за все четыре пояса чемпиона мира и определят аболютного чемпиона мира. Промоутер украинца и по совместительству глава компании Top Rank Боб Арум заявил, что скорее всего, встреча состоится в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Букмекеры считают Ломаченко явным фаворитом – шансы украинца на победу составляют 72%.

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

Также мы писали что Энди Руис пропал после боя с Энтони Джошуа.