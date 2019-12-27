Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес должен стать следующим соперником Василия Ломаченко

Лопес хоть и молодая, но уже звезда бокса, впрочем, не только из-за любви громко и неуважительно выражаться в отношении соперников.

О таких боксерах, как он, говорят, у них динамит в кулаках, так что его ударов стоит остерегаться.

Лучшие нокауты в карьере Лопеса до встречи с Ломаченко.

Бой Лопес – Ломаченко запланирован на апрель 2020 года. На кону этого поединка для украинца будет стоять статус абсолютного чемпиона мира. В свою очередь, американец даже в случае победы не может отобрать у Ломаченко титул франчайзингового чемпиона WBC.

К слову, Василий Ломаченко считает случайной победу американца Теофимо Лопеса над ганцем Ричардом Комми.

Украинец, комментируя противостояние, в котором определился его соперник по поединку за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, указал на проблемы боксера из США.

"Честно говоря, недостаточно было, чтобы понять до конца, что произошло. Но за эти два раунда, что я увидел, понял, что у Лопеса есть изъяны, есть проблемы в защите, потому что за один первый раунд он пропустил много ударов от Комми. Причем таких, которые можно было не пропускать. Он не смог собраться и отмерять свою дистанцию, на которой он должен был находиться. Но потом во втором раунде он каким-то чудом попал в Комми… Ну, и закончил поединок. Я думаю, что если бы не этот лаки-панч, то можно было бы увидеть много интересного", – сказал Ломаченко.

К слову, американец Теофимо Лопес техническим нокаутом победил ганского боксера Ричарда Комми и получил пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе

Уже во втором раунде 22-летний Лопес мощным правым хуком в челюсть отправил соперника в нокдаун. 32-летний Комми сумел продолжить бой, но надолго его не хватило.

Американец зажал оппонента у канатов и провел затяжную серию быстрых ударов. Не увидев сопротивления со стороны Комми, рефери решил закончить избиение ганца и остановил бой.

Лопес отобрал у Комми титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF и теперь претендует на бой против обладателя трех чемпионских поясов в дивизионе (WBO, WBA и WBC) - украинца Василия.

Кроме того, мы писали, что обладатель поясов WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал, с кем бы хотел встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

Как заявил украинский боксер, больше всего его интересует поединок с Теофимо Лопесом, который ранее не раз донимал его своими грязными высказываниями.

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

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