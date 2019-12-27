Известный боксер Теофимо Лопес ведет активную борьбу с Василием Ломаченко за поддержку аудитории, пытаясь убедить ее, что именно он является главным в этом поединке

«Разобью ли я его? Конечно же. Я не то, чтобы просил о поединке с ним, просто я хочу надрать ему задницу. Думаю, именно это ему во мне и не нравится. Я не уважаю его. Все уважают, кланяются ему. Но не я.

Почему я не люблю его? Из-за того, какой он вне дел. Не хочу вдаваться в детали. Да, он чемпион, но не настоящий, не чемпион для людей. Мне не нравятся такие люди, как он.

Я не отнимаю у него его заслуг, он прошел свою путь. Но, чтобы быть лучшим, тебе нужно побить лучшего. А лучший здесь я. Так что, если он хочет быть крутым перцем, то должен побить меня. Я просто хочу получить большой бой, для людей. Они приходят, смотрят, поддерживают, они заслуживают большие поединки».

Бой Ломаченко – Лопес должен состояться в апреле 2020 года. Многие эксперты сейчас называют этот поединок самым ожидаемым в следующем году.

Кроме того, мы писали, что чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес должен стать следующим соперником Василия Ломаченко.

Лопес хоть и молодая, но уже звезда бокса, впрочем, не только из-за любви громко и неуважительно выражаться в отношении соперников.

О таких боксерах, как он, говорят, у них динамит в кулаках, так что его ударов стоит остерегаться.

Лучшие нокауты в карьере Лопеса до встречи с Ломаченко.

Бой Лопес – Ломаченко запланирован на апрель 2020 года. На кону этого поединка для украинца будет стоять статус абсолютного чемпиона мира.

В свою очередь, американец даже в случае победы не может отобрать у Ломаченко титул франчайзингового чемпиона WBC.

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

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