Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сразится с американцем Куинтом Джексоном

Встреча начнется в Японии в 12 дня 29 декабря.

Бой Емельяненко - Джексон запланирован в сетке вещания телеканалов "Матч ТВ", "Матч! Планета" и "Матч! Боец".

Начало прямого эфира в 05:00 утра воскресенья, 29 декабря. Время указано киевское.

Ранее мы писали, что российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко после боя с американцем Тони Джонсоном был госпитализирован.

Поединок состоялся в Москве в рамках шоу WFCA 50. На ринге Александр Емельяненко сошелся с Тони Джонсоном. Бой завершился вничью.

После окончания боя Александр Емельяненко выложил в Instagram фото своего разбитого лица с ушибами и гематомами.

«Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!» — подписал фотографию боец.

Когда бой завершился, Александр Емельяненко был госпитализирован.

Напомним, что появилось расписание главных боев 2020 года.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

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