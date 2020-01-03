Нокаут от Юниела Дортикоса в бою с американцем Эндрю Табити назван лучшим
Об этом информирует авторитетное издание Boxingscene.com.
Поединок за вакантный пояс чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF, которым раньше владел Александр Усик, прошел в рамках полуфинала 2-го сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) 15 июня в Риге (Латвия).
В конце десятого раунда Дортикос убойным ударом с правой вырубил Табити.
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К слову, американец Альберт Хьюз установил мировой рекорд.
В возрасте 70 лет он победил Тремейна Таунса и стал самым пожилим профессиональным боксером.
70-летний Хьюз победил 43-летнего соперника нокаутом, в результате чего попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Хьюз завершил карьеру в 1983 году, поэтому бой с Таунсом стал для него первым за 36 лет.
На счету 70-летнего боксера 22 боя, из которых 11 завершились победой, семь – поражением, а еще четыре – ничьей.
Таунс также вышел на ринг после долгого перерыва в карьере – 12 лет.
Также мы писали, что украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук эффектно выиграл свой последний бой в 2019 году.
Нокаутер встречался с колумбийцем Карлосом Галваном и трижды отправлял его в нокдаун, что автоматически завершило встречу в пользу Богачука.
После поединка проспект заявил Fightnews, что это был неплохой поединок для завершения года:
«Я чувствовал себя очень хорошо. Это был неплохой соперник для контрольного боя. Я дрался не так давно прошлый раз. Это был отличный бой для завершения года. Сейчас стоит отдохнуть и начинать подготовку к следующему поединку».
Напомним, ранее украинский непобедимый боксер ярко нокаутировал соперника.
Как сообщала Politeka, непобедимый украинский супертяж "уничтожил" соперника.
Также Politeka сообщала, что главный человек российского бокса резко высказался об Усике.