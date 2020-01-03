Нокаут от Юниела Дортикоса в бою с американцем Эндрю Табити назван лучшим

Об этом информирует авторитетное издание Boxingscene.com.

Поединок за вакантный пояс чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF, которым раньше владел Александр Усик, прошел в рамках полуфинала 2-го сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) 15 июня в Риге (Латвия).

В конце десятого раунда Дортикос убойным ударом с правой вырубил Табити.

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К слову, американец Альберт Хьюз установил мировой рекорд.

В возрасте 70 лет он победил Тремейна Таунса и стал самым пожилим профессиональным боксером.

70-летний Хьюз победил 43-летнего соперника нокаутом, в результате чего попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Хьюз завершил карьеру в 1983 году, поэтому бой с Таунсом стал для него первым за 36 лет.

На счету 70-летнего боксера 22 боя, из которых 11 завершились победой, семь – поражением, а еще четыре – ничьей.

Таунс также вышел на ринг после долгого перерыва в карьере – 12 лет. 

Также мы писали, что украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук эффектно выиграл свой последний бой в 2019 году.

Нокаутер встречался с колумбийцем Карлосом Галваном и трижды отправлял его в нокдаун, что автоматически завершило встречу в пользу Богачука.

После поединка проспект заявил Fightnews, что это был неплохой поединок для завершения года:

«Я чувствовал себя очень хорошо. Это был неплохой соперник для контрольного боя. Я дрался не так давно прошлый раз. Это был отличный бой для завершения года. Сейчас стоит отдохнуть и начинать подготовку к следующему поединку».

Напомним, ранее украинский непобедимый боксер ярко нокаутировал соперника.

Как сообщала Politeka, непобедимый украинский супертяж "уничтожил" соперника.

Также Politeka сообщала, что главный человек российского бокса резко высказался об Усике.