Сергей Притула иронично высмеял боксера Василия Ломаченко за скандальное видео с российским спецназом

Накануне знаменитый украинский спортсмен разозлил многих, опубликовав в своем Инстаграм провокационный ролик на тему «силы православного духа» с российскими спецназовцами.

Скандальное видео разозлило многих украинцев, которые тут же сообщили об этом в комментариях к посту боксера. Среди недовольных оказался и известный украинский шоумен Сергей Притула.

Он с присущей ему иронией «поблагодарил» Ломаченко за такое видео и поинтересовался, где же в видео знаменитые «бурятские танкисты».

«Спасибо! Прекрасный ролик! Давайте еще! Слава русскаму аружію! Чудо-богатырям, слава! Почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты? Негодую!», - написал Притула в комментариях в Инстаграм Ломаченко.

Отметим, ранее мы писали о том, что Ломаченко опубликовал видео, где говорится о «православном духе», а в кадрах появляются российские спецслужбы. Кроме того, в конце видео авторы выражают благодарность за помощь в съемках «Вежливым людям» - военнослужащим России, на форме которых не было распознавательных знаков.

Это вызвало шквал критики в сети. Подписчики Ломаченко и просто пользователи Instagram возмущены тем, что украинский боксер решился на размещение данного видео.

"Вася, вы удар пропустили, не ожидал от вас", "Ломаченко должны включить в списки на следующий обмен (обмен военнопленными - Ред.)", "Какой стыд, пока украинцы умирают, чтобы и Василия родной город не захватили, и не сделали из него Донецк с подвалами для пыток, Вася ходит с чуваками с руснявым флагом. Холодец в голове, не больше", "Зачем такое видео выкладывать в профиль, не надо совмещать военных и духовность. Духовность нас этому не учит, я Вас уважаю Василий, но не стоит", "Российская пропаганда вежливых людей и жирных попов...надеюсь это случайно попало на вашу страницу...люди в этой форме убивают украинцев под одобрение церкви..", - возмущались украинцы в сети.

Напомним, украинцы набросились на Ломаченко из-за скандального видео со спецназом РФ.

Как сообщала Politeka, Ломаченко влип в небывалый скандал из-за путинского спецназа, видео.

Также Politeka писала, что Ломаченко сделал громкое заявление о повороте в карьере: "Смогу спуститься...".