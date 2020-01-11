Американец Теофимо Лопес уверен в своей будущей победе над укринцем Василием Ломаченко

Два представителя легкого веса весной разыграют звание абсолютного чемпиона мира в дивизионе.

"У меня остался только один бой в легком весе. Я хочу провести его прямо сейчас, чтобы подняться в следующую категорию. Мы ведем переговоры с Ломаченко, я целиком и полностью открыт к этому бою. Я никого не избегаю. Я единственный боксер, готовый боксировать со всеми. Это, наверное, очень удивляет моих соперников. Они считают меня молодым и неопытным, но я докажу, что это ошибка. Не надо меня недооценивать. Хотя, мне даже нравится, когда мои соперники так делают. Они облегчают мне задачу таким образом", – сказал Лопес в интервью каналу ESPN, пишет iSport.

Недавно мы писали, что глава промоутерской компании Боб Арум назвал приблизительную дату поединка между Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Об этом информирует журналист Стив Ким. «Назначен на май. Но одна вещь известна наверняка: это следующий бой для этих двух», - процитировал Ким слова Арума.

Недавно мы писали, что Теофимо Лопес продолжает убеждать всех в том, что у Василия Ломаченко нет шансов в бою с ним.

«Просто дождитесь следующего года, и вы увидите, как Теофимо победит Ломаченко. Я не собираюсь позволить полулегковесу выйти и взять над собой верх. Я крупный парень, вот и все. Дело не в «ударах справа». Я не просто нокаутер, вот что важно. Я умен. Мои удары зрячие. Это не удары: «закрою глаза и ударю», нет, я знаю и вижу, куда бить. Неважно сколько потребуется раундов, они дойдут до цели. Ломаченко уйдет, а я приду", - заявил Лопес.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.