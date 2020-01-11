Определился один из соперников национальной команды в спаррингах перед чемпионатом Европы.

26 мая Украина сыграет с Кипром. Новость сообщает Украинская ассоциация футбола

Матч с киприотами состоится в Украине. Принимающий город утвердят позднее.

Кроме Кипра, в преддверии чемпионата Европы, Украина сыграет с действующими чемпионами мира – сборной Францией. Матч состоится 27 марта во французском Сен-Дени. Еще одним соперником нашей команды станет сборная Польши. С западными соседями мы сыграем 31 марта в Хожуве.

Напомним, что Украина уже знает двоих соперников на Евро-2020. Украинцы будут играть в Группе С против Нидерландов и Австрии. Еще одного соперника мы узнаем после стыковых матчей. Это может быть: Румыния, Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово. Стыковые матчи состоятся в марте и после них мы окончательно узнаем все команды, которые сыграют на европейском турнире.

Матчи Евро-2010 пройдут в 12 городах Европы: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Бухаресте и Дублине, Копенгагене, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме. Украинская сборная сыграет в Амстердаме и Бухаресте. Матчи состоятся 14, 18 и 22 июня. Финал пройдет 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Сборная Украины квалифицировалась на турнир с первого места в отборочной группе, не проиграв в 2019 году ни одного матча.

Наша команда опередила действующих чемпионов Европы сборную Португалии на 2 очка. На выезде мы сыграли с командой Криштиано Роналду 0:0, а дома победили 2:1.

Также нами была феерично обыграна во Львове, далеко не слабая, сборная Сербии со счётом 5:0. В итоге, команда Андрея Шевченка набрала 20 очков из 24 возможных, что стало для нас рекордом в отборочных турнирах.

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