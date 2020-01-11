Мадридський клуб вирішив достроково повернути з оренди 20-річного українського воротаря

Про це повідомляє іспанська Marca. Лунін не мав ігрової практики у Вальядоліді і зіграв лише в одному матчі Кубка Іспанії. На заміну Луніну Вальядолід повертає з оренди голкіпера Хосе Антоніо Каро з Понфераддіни. Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін потрапив в символічну збірну головних розчарувань за підсумками першого кола Прімери за версією Marca.

Перспективи ж Луніна в Реалі поки що туманні.

За повідомленнями джерел мадридський гранд відправить українського воротаря в чергову оренду, цього разу в другий по силы іспанський дивізіон - Сегунду. На Луніна претендують відразу два клуби - Ов'єдо і Альмерія. Ов'єдо знаходиться на 17 позиції в турнірній таблиці, Альмерія на 2.

Нагадуємо, що Андрій Лунін перейшов в Реал влітку 2018 року з луганської Зорі. За вершкових він не відіграв жодного офіційного матчу. Потім була оренда в Леганес, де молодий воротар також не зміг стати основним і відіграв всього 5 матчів.

Відзначимо, що Лунін є чемпіоном світу в складі молодіжної збірної Ураїни U-20 і найкращим голкіпером того турніру.

Додамо, що Збірна України встановила історичне досягнення і виграла Чемпіонат світу-2019 здобувши вольову перемогу в фіналі над командою Південної Кореї 3:1. Крім цього, Андрій Лунін став наймолодшим воротарем в історії національної збірної України. У матчі проти Саудівської Аравії він вийшов на поле у ​​віці 19 років і 40 днів.

Андрій Лунін - вихованець харківського футболу, починав кар'єру в молодіжній команді Металіста. У дорослому футболі першим клубом воротаря був дніпровський Дніпро, але по-справжньому розкрився він в луганській Зорі звідки й перейшов у Реал. Агентом юного голкіпера є його батько Олексій Лунін.

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