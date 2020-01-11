Чемпион мира по версии WBO заявил, что может подраться с украинцем.

Чемпион мира в среднем весе Деметриус Андраде заявил, что готов провести бой с украинцем Сергеем Деревянченко. Об этом сообщил журналист Sports Illustrated Крис Манникс на своей странице в Twitter, ссылаясь на слова самого Андраде.

30 января непобеждённый американский боксёр проведет обязательную защиту пояса с ирландцем Люком Киллером. После этого боя, он готов дать шанс Деревянченку.

Профессиональная карьера Андраде берёт старт в 2008 году и насчитывает 28 боев. Во всех поединках он одержал победы (17 нокаутом). До этого американец выигрывал золото Чемпионата мира 2017 и серебро Панамериканских игр.

Если бой между Деревянченко и Андраде состоится, то это будет уже третья попытка украинского босёра завоевать титул. В предыдущих двух попытках он потерпел поражение. Сначала в октябре 2018 года Деревянченко уступил по очкам Дэниелу Джейкобсу, а в прошлом году не смог одолеть Геннадия Головкина, также проиграв по очкам.

Многие специалисты, да и сам боксёр, остались недовольны решением судей, так как Сергей владел преимуществом в ринге против казахского боксёра. Зрители, которые присутствовали в Madison Square Garden освистали результат боя, таким образом поддержав украинца. В свою очередь, Головкин выразил готовность провести матч реванш.

Деревянченко неоднократно высказывался, что хочет провести бой с мексиканским средневесом Саулем Альваресом, но стороны так и не смогли договориться о подписании контракта, Альвареса не устроил финансовый аспект.

В целом 34-летний украинец провёл на профессиональном ринге 15 боёв, одержав 13 побед и потерпев 2 поражения

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