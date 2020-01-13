Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может отправиться в аренду. По информации Sunday Mirror, руководство клуба готово выслушать предложения по аренде 30-летнего футболиста

Новый главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не видит Ярмоленко в основном составе своей команды, поэтому футболиста планируют отдать в аренду. Шотландский специалист ради новых трансферов готов принести в жертву 30-летнего полузащитника. Вест Хэм надеется повысить трансферную стоимость игрока после его удачных выступлений в новом клубе

Напомним, что Ярмоленко не играет за Вест Хэм с декабря прошлого года из-за повреждения мышцы бедра. Последний матч за «молотобойцев» полузащитник сборной Украины провел 14 декабря против Саутгемптона. В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 15 поединков за «Вест Хэм», имея в активе 3 гола и 1 результативную передачу. Сейчас Вест Хэм занимает шестнадцатое место в турнирной таблице АПЛ

Андрей Ярмоленко перешел в Вест Хэм летом 2018 с дортмундской Боруссии. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. За весь период в составе «молотобойцев» Ярмоленко провел 24 поединков отметившись 5 забитыми голами и 1 результативной передачей. Показатели могли быть лучше, если бы не травмы, преследующие звездного украинском.

Андрей Ярмоленко начал свою карьеру в черниговской Десне откуда в 2007 году перешел в киевское Динамо. За киевский гранд полузащитник провел 228 матчей забив 99 голов. В 2017 году состоялся его трансфер в Боруссии, откуда он и перебрался в лондонский клуб.

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